Детский казачий ансамбль из Кисловодска выступил на Первом канале

Солисты детского казачьего хора из Кисловодска выступили на передаче Первого канала «Лучше всех», сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации Кисловодска.

Мария, Ольга, Сергей и Павел Литвиненко приехали из Кисловодска, чтобы принять участие в шоу детских талантов на Первом канале. Несмотря на юный возраст (младшей участнице ансамбля 7 лет, старшему 13), ребята выступили отлично и прославили родной город и край.

Ведущий программы «Лучше всех» Максим Галкин так представил кисловодский коллектив: «Их выступления стремительны, как табун в степи. Их голоса крепки, как застава на границе. Их талант велик, как воля казака!». После выступления ансамбля он отметил, что ребята добьются успеха на большой сцене.

Участники шоу «Лучше всех» показывают зрелищные спортивные, танцевальные и музыкальные номера, чтобы впечатлить зрителей.