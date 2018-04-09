Юных жителей Печатников научили понимать азбуку Морзе

Воспитанников ГБУ ЦСПСиД «Печатники» научили понимать азбуку Морзе. Необычное занятие прошло накануне в помещении центра. Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.

«Напевы во время изучения морзянки буквально вбиваются в память — так, что забыть их практически невозможно. Многократно повторив про себя и вслух это самое «лу-на-ти-ки», обучающийся закрепляет ассоциацию с буквой Л, аналогично делается и с другими знаками. На занятии дети практиковали передачу и прием телеграфных знаков, — говорится в сообщении.

Занятие прошло на безвозмездной основе. (то)