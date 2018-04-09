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Юных жителей Печатников научили понимать азбуку Морзе
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Юных жителей Печатников научили понимать азбуку Морзе 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Новые печатники
Воспитанников ГБУ ЦСПСиД «Печатники» научили понимать азбуку Морзе. Необычное занятие прошло накануне в помещении центра. Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.
«Напевы во время изучения морзянки буквально вбиваются в память — так, что забыть их практически невозможно. Многократно повторив про себя и вслух это самое «лу-на-ти-ки», обучающийся закрепляет ассоциацию с буквой Л, аналогично делается и с другими знаками. На занятии дети практиковали передачу и прием телеграфных знаков, — говорится в сообщении.
Занятие прошло на безвозмездной основе. (то)
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