В кинотеатре «Вымпел» прошел показ программы Суздальского фестиваля анимации

Показ первой анимационной программы Суздальского тематического фестиваля прошел в кинотеатре «Вымпел» на улице Коминтерна. Об этом сообщает официальный сайт «Москино».

«Вниманию зрителей представили мультфильмы «Дракоша Тоша», «Лунтик и его друзья», «Смарта и Чудо-сумка», «Яблочки-пятки. Продолжение», «Барбоскины», «Привет, Малыш!», «Паровозик Тишка», — говорится в сообщении.

Узнать о предстоящих показах в кинотеатре «Вымпел» можно по телефону 8 (499) 184-41-09.

Напомним, кинотеатр находится по адресу ул. Коминтерна, 8. (ео)