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В кинотеатре «Вымпел» прошел показ программы Суздальского фестиваля анимации
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В кинотеатре «Вымпел» прошел показ программы Суздальского фестиваля анимации 

Управа района Бабушкинский 2 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Показ первой анимационной программы Суздальского тематического фестиваля прошел в кинотеатре «Вымпел» на улице Коминтерна. Об этом сообщает официальный сайт «Москино».
«Вниманию зрителей представили мультфильмы «Дракоша Тоша», «Лунтик и его друзья», «Смарта и Чудо-сумка», «Яблочки-пятки. Продолжение», «Барбоскины», «Привет, Малыш!», «Паровозик Тишка», — говорится в сообщении.
Узнать о предстоящих показах в кинотеатре «Вымпел» можно по телефону 8 (499) 184-41-09.
Напомним, кинотеатр находится по адресу ул. Коминтерна, 8. (ео)
Управа района Бабушкинский: последние новости
В центре социального обслуживания «Бабушкинский» прошел мастер-класс «Пасхальная открытка». Участники использовали в своих работах несколько художественных техник. Об этом сообщили в центре. Более 10 бесплатных показов организует в апреле кинотеатр «Вымпел» В Бабушкинском парке пройдут пасхальные мероприятия
 Ещё 3 источника 
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