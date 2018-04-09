Викторина и конкурс рисунков, посвященных Дню космонавтики, состоятся в Богородском

Библиотека №74 района Богородское организует программу «Долетим до самого солнца».

В библиотеке №74 для учеников младших классов в четверг, 12 апреля, пройдет утренник «Долетим до самого солнца». Сотрудники библиотеки встретят ребят под песню «Долетите до самого солнца и домой возвращайтесь скорей!».

Во время беседы со школьниками организаторы праздника расскажут им, что Россия является родиной космонавтики. Именно у нас родились первые идеи освоения космоса, были осуществлены первые важнейшие шаги в покорении космического пространства, здесь родились достойные сыны своего Отечества.

Школьники посмотрят отрывок документального фильма о космонавтах, увидят восторг миллионов соотечественников, когда совершались первые полеты в космос. Завершится праздничная программа викториной и конкурсом рисунков. В подарок от библиотеки и в память о мероприятии ребят ждут красочные буклеты.

Праздничная программа пройдет по адресу: ул. Ивантеевская, д. 4, к. 2.

Начало в 10 часов.

Вход строго по записи.