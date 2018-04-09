Сергей Безруков прочтет «Тотальный диктант» в одной из школ Подмосковья 

Российский актер театра и кино Сергей Безруков прочтет текст «Тотального диктанта» в Областной гимназии имени Е. М. Примакова 14 апреля, сообщил представитель гимназии.
«В Областной гимназии имени Е. М. Примакова народный артист прочитает каверзный текст, специально написанный для акции обладательницей премии «Большая книга» Гузель Яхиной», — сказал представитель гимназии.
В этот день Безруков также примет участие в школьном проекте гимназии «Сто вопросов лидеру», в рамках которого гимназисты смогут задать актеру любые вопросы, узнать о профессиональном пути артиста, его жизненном кредо и событиях, которые повлияли на личность гостя.
«Тотальный диктант» в гимназии имени Е. М. Примакова пройдет по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Раздоры, улица Утренняя, 1.
Принять участие в просветительской акции и проверить уровень своей грамотности может любой желающий старше 6 лет. Зарегистрироваться и выбрать площадку можно по ссылке «Тотального диктанта».
«Тотальный диктант» — это ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ежегодно специально для акции текст «Тотального диктанта» пишет известный писатель. Автором диктанта в 2018 году стала Гузель Яхина, автор романа «Зулейха открывает глаза», лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года». «Утро», «День» и «Вечер» — так называются три текста, которые напишут участники акции 14 апреля.