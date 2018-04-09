Сергей Безруков прочтет «Тотальный диктант» в одной из школ Подмосковья

Российский актер театра и кино Сергей Безруков прочтет текст «Тотального диктанта» в Областной гимназии имени Е. М. Примакова 14 апреля, сообщил представитель гимназии.

«В Областной гимназии имени Е. М. Примакова народный артист прочитает каверзный текст, специально написанный для акции обладательницей премии «Большая книга» Гузель Яхиной», — сказал представитель гимназии.

В этот день Безруков также примет участие в школьном проекте гимназии «Сто вопросов лидеру», в рамках которого гимназисты смогут задать актеру любые вопросы, узнать о профессиональном пути артиста, его жизненном кредо и событиях, которые повлияли на личность гостя.

«Тотальный диктант» в гимназии имени Е. М. Примакова пройдет по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Раздоры, улица Утренняя, 1.

Принять участие в просветительской акции и проверить уровень своей грамотности может любой желающий старше 6 лет. Зарегистрироваться и выбрать площадку можно по ссылке «Тотального диктанта».