Проект реконструкции Театрального спуска отложен

Власти Ростова учли итоги публичных слушаний и решили, что проект нуждается в корректировке. Напомним, обсуждения ведутся с января месяца, тогда свои проекты предоставил департамент архитектуры Ростова и независимая группа инвесторов. Власти решили не застраивать сгоревший участок, а организовать на этом месте бульвар и набережную. Также в планах есть постройка детского сада и школы, жилых домов и даже храма.

Однако ростовчане требуют внесения изменений в проект, со своими инициативами они выступили на публичных слушаниях 18 марта. Поэтому градоначальник отправил проект на доработку. Контроль за исполнением возложили на заместителя главы администрации Ростова по строительству и архитектуре Олега Маркитантова.