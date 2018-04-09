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Проект реконструкции Театрального спуска отложен
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Проект реконструкции Театрального спуска отложен 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Северпост
Власти Ростова учли итоги публичных слушаний и решили, что проект нуждается в корректировке. Напомним, обсуждения ведутся с января месяца, тогда свои проекты предоставил департамент архитектуры Ростова и независимая группа инвесторов. Власти решили не застраивать сгоревший участок, а организовать на этом месте бульвар и набережную. Также в планах есть постройка детского сада и школы, жилых домов и даже храма.
Однако ростовчане требуют внесения изменений в проект, со своими инициативами они выступили на публичных слушаниях 18 марта. Поэтому градоначальник отправил проект на доработку. Контроль за исполнением возложили на заместителя главы администрации Ростова по строительству и архитектуре Олега Маркитантова.
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