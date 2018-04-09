Конкурс куличей и окрашенных яиц прошел в филиале «Братеево» ТЦСО «Орехово» 

Мини-фестиваль куличей и окрашенных яиц прошел в стенах филиала «Братеево» ТЦСО «Орехово» в пятницу, 6 апреля.
В преддверии пасхального праздника для жителей района организовали интерактивную презентацию, посвященную истории праздника, его традициям и особенностям. После образовательной лекции гости встречи представили на гастрономический конкурс домашние куличи, окрашенные яйца и праздничные композиции.
— Предпраздничную встречу начали с презентации, посвященной истории Пасхи. Волонтер Любовь Минеева рассказала о том, что символизируют кулич и творожная пасха, о традициях, обычаях и символике Пасхи, — отметила культурный организатор Ирина Пономарева. — На конкурс куличей представили широкое разнообразие выпечки — все участники проявили фантазию. К слову, Традиционно победила дружба.