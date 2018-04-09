«Полицейский с Рублевки»-3 — скоро премьера!

В этом сериале есть все — и юмор, и «правда жизни», и легкость, благодаря которой могут становиться ярче обычные вечера. И вот он возвращается!

16 апреля состоится долгожданная премьера нового сезона сериала. В третьей части Гриша Измайлов (актер Александр Петров ) с триумфом возвращается на Рублевку в новой должности начальника родного отдела. Его радость разделяют все коллеги, кроме одного — бывший его начальник Яковлев (актер Сергей Бурунов ) теперь всего лишь глава оперов. И он готов на все, лишь бы вернуть власть и устранить молодого соперника.

… Представьте, что вы с начальником поменялись местами. Теперь он обязан подчиняться вам. Вы припомните ему все унизительные моменты и незаслуженные выговоры и насладитесь мщением, правда? Не исключено! Даже скорее всего все будет именно так.

В новом сезоне «Полицейского с Рублевки» Гриша продолжит заниматься моральным уничтожением Яковлева, но теперь уже став его начальником. Правда, одного Измайлов не предусмотрел: теперь-то за все отвечает он!

Несмотря на то, что новым начальником станет Измайлов, безграничная власть окажется в руках Яковлева. Теперь и зажравшихся студентиков-мажоров из МГИМО можно уму-разуму поучить, и непристойный жест чиновничьим машинам показать, и даже завести на работе любовницу. И на голову Гриши посыплются бесконечные выговоры за поведение его дерзкого и неуправляемого подчиненного — подполковника Яковлева. Кого же в итоге надо спасать — привыкшего к беззаботной жизни Измайлова или обнаглевшего от вкуса свободы и безнаказанности Яковлева?

Еще в одной серии будет рассказана история Мухича (актер Роман Попов ). Ему придется серьезно напрячься и вступить в схватку за место начальника следаков. Противник у него достойный и весьма непредсказуемый — Светлана Гудкова (актриса Юлия Богатикова). Кто первый раскроет дело об угоне спорткара у сынка местного олигарха, тот и получит мягкое кресло начальника…

Впрочем, зачем «спойлерить»? Вы все увидите сами, и скоро: 16 апреля в 22:00 на ТНТ!