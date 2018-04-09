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«Полицейский с Рублевки»-3 — скоро премьера!
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«Полицейский с Рублевки»-3 — скоро премьера! 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В этом сериале есть все — и юмор, и «правда жизни», и легкость, благодаря которой могут становиться ярче обычные вечера. И вот он возвращается!
16 апреля состоится долгожданная премьера нового сезона сериала. В третьей части Гриша Измайлов (актер Александр Петров) с триумфом возвращается на Рублевку в новой должности начальника родного отдела. Его радость разделяют все коллеги, кроме одного — бывший его начальник Яковлев (актер Сергей Бурунов) теперь всего лишь глава оперов. И он готов на все, лишь бы вернуть власть и устранить молодого соперника.
… Представьте, что вы с начальником поменялись местами. Теперь он обязан подчиняться вам. Вы припомните ему все унизительные моменты и незаслуженные выговоры и насладитесь мщением, правда? Не исключено! Даже скорее всего все будет именно так.
В новом сезоне «Полицейского с Рублевки» Гриша продолжит заниматься моральным уничтожением Яковлева, но теперь уже став его начальником. Правда, одного Измайлов не предусмотрел: теперь-то за все отвечает он!
Несмотря на то, что новым начальником станет Измайлов, безграничная власть окажется в руках Яковлева. Теперь и зажравшихся студентиков-мажоров из МГИМО можно уму-разуму поучить, и непристойный жест чиновничьим машинам показать, и даже завести на работе любовницу. И на голову Гриши посыплются бесконечные выговоры за поведение его дерзкого и неуправляемого подчиненного — подполковника Яковлева. Кого же в итоге надо спасать — привыкшего к беззаботной жизни Измайлова или обнаглевшего от вкуса свободы и безнаказанности Яковлева?
Еще в одной серии будет рассказана история Мухича (актер Роман Попов). Ему придется серьезно напрячься и вступить в схватку за место начальника следаков. Противник у него достойный и весьма непредсказуемый — Светлана Гудкова (актриса Юлия Богатикова). Кто первый раскроет дело об угоне спорткара у сынка местного олигарха, тот и получит мягкое кресло начальника…
Впрочем, зачем «спойлерить»? Вы все увидите сами, и скоро: 16 апреля в 22:00 на ТНТ!
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