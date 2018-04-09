На Зеленоградской устроят мастер-класс «Хочу все знать»

Мастер-класс «Хочу все знать», посвященный Дню космонавтики, состоится на Зеленоградской улице в преддверии праздника, 11 апреля.

— День космонавтики и годовщина первого полета человека в открытый космос — отличный повод нарисовать вместе с ребятами яркий и красочный тематический рисунок карандашами или красками. Манящая чернильно-синяя даль, огненные кометы, разноцветные планеты и россыпи блестящих звезд. Все это можно изобразить обыкновенно кисточкой с акварелью. А после, украсить фантастическими иллюстрациями школьную выставку или детский уголок, — отметили организаторы.

Мастер-класс будет проходить по двум адресам: ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1 в 13:00 и ул. Зеленоградская, д. 35, корп. 2. Начало — в 13.00. (ск)