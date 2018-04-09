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В парке Лосинки открылась новая фотовыставка
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В парке Лосинки открылась новая фотовыставка 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Накануне праздника Пасхи в парке возле Джамгаровского пруда открылась очередная тематическая фотовыставка. На этот раз в экспозиции представлены православные храмы, расположенные на территории Северо-Восточного округа.
На фотографиях можно увидеть самые известные и величавые храмы округа: храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском; памятник старорусского культового зодчества, входящий в комплекс памятников музея-усадьбы «Останкино», храм Живоначальной Троицы в Останкине и другие.
Напомним, адрес парка — Стартовая улица, 10. Осмотреть экспозицию можно бесплатно; она размещена на одной из аллей. (иб)
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