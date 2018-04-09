В парке Лосинки открылась новая фотовыставка

Накануне праздника Пасхи в парке возле Джамгаровского пруда открылась очередная тематическая фотовыставка. На этот раз в экспозиции представлены православные храмы, расположенные на территории Северо-Восточного округа.

На фотографиях можно увидеть самые известные и величавые храмы округа: храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском; памятник старорусского культового зодчества, входящий в комплекс памятников музея-усадьбы «Останкино», храм Живоначальной Троицы в Останкине и другие.

Напомним, адрес парка — Стартовая улица, 10. Осмотреть экспозицию можно бесплатно; она размещена на одной из аллей. (иб)