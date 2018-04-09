Встреча поэтов двух поколений прошла в библиотеке на Балтийской

Вечер современной поэзии провели в детской библиотеке № 31 на Балтийской улице. Свои стихи прочитали поэты двух поколений: организаторы условно назвали их «творцами» и «студентами-экспериментаторами». По словам заведующей библиотекой Юлии Дьячковской, встреча прошла в формате квартирника, то есть в домашней и дружеской обстановке.

— Свои произведения прочитали Сергей Касьянов , Александр Асманов, Степан Кухарев, Анастасия Германович, Григорий Батрынча и многие другие. Выступить перед ценителями прекрасного мог любой гость, сочинив стихотворение по заданной в начале встречи теме, — поделилась Дьячковская.

Для маленьких читателей была организована специальная программа.

Детская библиотека № 31 расположена по адресу ул. Балтийская, д. 4. (мю)