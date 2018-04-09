В Покровском-Стрешневе расскажут о вреде и пользе интернета

В детской библиотеке №236 района Покровское-Стрешнево 17 апреля в рамках профилактического часа расскажут о вреде и пользе интернета. Библиотекари познакомят молодых читателей с основными проявлениями интернет-зависимости: причинами ее появления и путями решения проблемы.

— Библиотекари ставят задачей мотивировать детей на здоровый образ жизни. Каждый участник мероприятия сможет высказать свою точку зрения по затронутой проблеме. В завершение профилактического часа желающие смогут пройти анонимный тест на знание интернета, — рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова

Напомним, детская библиотека №236 располагается по адресу: ул. Большая Набережная, д. 15. Начало в 14.30. Вход свободный.