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В Покровском-Стрешневе расскажут о вреде и пользе интернета
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В Покровском-Стрешневе расскажут о вреде и пользе интернета 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В детской библиотеке №236 района Покровское-Стрешнево 17 апреля в рамках профилактического часа расскажут о вреде и пользе интернета. Библиотекари познакомят молодых читателей с основными проявлениями интернет-зависимости: причинами ее появления и путями решения проблемы.
— Библиотекари ставят задачей мотивировать детей на здоровый образ жизни. Каждый участник мероприятия сможет высказать свою точку зрения по затронутой проблеме. В завершение профилактического часа желающие смогут пройти анонимный тест на знание интернета, — рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова.
Напомним, детская библиотека №236 располагается по адресу: ул. Большая Набережная, д. 15. Начало в 14.30. Вход свободный.
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