В Щукине исполнят песни и романсы из репертуара Изабеллы Юрьевой 

В Доме романса в районе Щукино 21 апреля прозвучат песни и романсы из репертуара Изабеллы Юрьевой.
— В концерте-посвящении также будут исполнены произведения, звучавшие в исполнении Петра Лещенко, Клавдии Шульженко, Аллы Баяновой и других исполнителей. Собравшиеся услышит как редко исполняемые романсы, так и очень популярные «Осень, прозрачное утро», «Все, что было», «Только раз…», «Руки» и другие, — сообщили в пресс-службе Дома романса.
На сцену выйдут лауреаты всероссийских и международных конкурсов Ольга Сафронова (контральто) и Григорий Голицын (тенор). Партию фортепиано исполнит лауреат международных конкурсов Мария Кладова-Штокман. Проведет концерт поэт, драматург, член Союза писателей России Михаил Слуцкий.
Начало в 18.00. Адрес Дома романса: ул. Берзарина, д. 20. Телефон для справок: 8 (499) 197-48-31. (ео)