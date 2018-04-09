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В Щукине исполнят песни и романсы из репертуара Изабеллы Юрьевой
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В Щукине исполнят песни и романсы из репертуара Изабеллы Юрьевой 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В Доме романса в районе Щукино 21 апреля прозвучат песни и романсы из репертуара Изабеллы Юрьевой.
— В концерте-посвящении также будут исполнены произведения, звучавшие в исполнении Петра Лещенко, Клавдии Шульженко, Аллы Баяновой и других исполнителей. Собравшиеся услышит как редко исполняемые романсы, так и очень популярные «Осень, прозрачное утро», «Все, что было», «Только раз…», «Руки» и другие, — сообщили в пресс-службе Дома романса.
На сцену выйдут лауреаты всероссийских и международных конкурсов Ольга Сафронова (контральто) и Григорий Голицын (тенор). Партию фортепиано исполнит лауреат международных конкурсов Мария Кладова-Штокман. Проведет концерт поэт, драматург, член Союза писателей России Михаил Слуцкий.
Начало в 18.00. Адрес Дома романса: ул. Берзарина, д. 20. Телефон для справок: 8 (499) 197-48-31. (ео)
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