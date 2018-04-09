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В Петрозаводске почтут память погибших в концлагерях в годы войны
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В Петрозаводске почтут память погибших в концлагерях в годы войны 

Карельские вести 38 минут назад
Фото: Карельские вести
Власти города приглашают на памятный митинг, панихиду и возложение цветов к мемориалу на кладбище «Пески».
В карельской столице вспомнят жителей Карело-Финской ССР и Ленинградской области, погибших в концлагерях Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны. Возложение цветов и панихида пройдут 11 апреля в 11 часов на кладбище «Пески», сообщили в мэрии города.
Власти города приглашают горожан отдать долг памяти погибшим в финских концлагерях. Добраться к месту проведения мероприятия можно общественным транспортом № 4, 8, 27.
План мероприятий, посвященных международному дню освобождения узников фашистских концлагерей:
10 апреля в 14:00 — городская библиотека им. Д. Я. Гусарова, пр. Октябрьский, 7 — беседа-встреча с малолетним узником, известным архитектором, строителем, заслуженным работником строительного комплекса Карелии Алексеем Михайловичем Варухиным;
10 апреля в 16:00 — центр «Премьер», ул. Правды, 38-в — просмотр фильма «Последние рубежи обороны Петрозаводска»;
11 апреля в 11:00 — кладбище «Пески» — памятный митинг, панихида, возложение цветов;
11 апреля после панихиды — Чапаева, Боровая — посещение мест бывших финских концлагерей на территории города;
11 апреля с 14:00 до 15:30 — музей жертв фашизма им. М. Кольбе (пр. Комсомольский, 1-а) — Научно-практическая конференция «Во имя мира»;
С 9 апреля по 30 апреля — Национальная библиотека РК — книжная выставка «О том, что забывать нельзя…», знакомство с выставкой для посетителей в виде экскурсии.
По материалам: ptzgovorit.ru
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