В Петрозаводске почтут память погибших в концлагерях в годы войны

Власти города приглашают на памятный митинг, панихиду и возложение цветов к мемориалу на кладбище «Пески».

В карельской столице вспомнят жителей Карело-Финской ССР и Ленинградской области, погибших в концлагерях Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны. Возложение цветов и панихида пройдут 11 апреля в 11 часов на кладбище «Пески», сообщили в мэрии города.

Власти города приглашают горожан отдать долг памяти погибшим в финских концлагерях. Добраться к месту проведения мероприятия можно общественным транспортом № 4, 8, 27.

План мероприятий, посвященных международному дню освобождения узников фашистских концлагерей:

10 апреля в 14:00 — городская библиотека им. Д. Я. Гусарова, пр. Октябрьский, 7 — беседа-встреча с малолетним узником, известным архитектором, строителем, заслуженным работником строительного комплекса Карелии Алексеем Михайловичем Варухиным;

10 апреля в 16:00 — центр «Премьер», ул. Правды, 38-в — просмотр фильма «Последние рубежи обороны Петрозаводска»;

11 апреля в 11:00 — кладбище «Пески» — памятный митинг, панихида, возложение цветов;

11 апреля после панихиды — Чапаева, Боровая — посещение мест бывших финских концлагерей на территории города;

11 апреля с 14:00 до 15:30 — музей жертв фашизма им. М. Кольбе (пр. Комсомольский, 1-а) — Научно-практическая конференция «Во имя мира»;

С 9 апреля по 30 апреля — Национальная библиотека РК — книжная выставка «О том, что забывать нельзя…», знакомство с выставкой для посетителей в виде экскурсии.