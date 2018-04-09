Ещё
Творчество Андрея Дементьева обсудили читатели библиотеки на Дмитровке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Творчество Андрея Дементьева обсудили читатели библиотеки на Дмитровке 

Управа района Тимирязевский города Москвы 48 минут назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Поклонники Андрея Дементьева встретились в библиотеке № 29 на Дмитровском шоссе. Мероприятие было приурочено к юбилею выдающегося русского поэта, радио— и телеведущего, общественного деятеля. Об этом рассказал заведующий библиотекой Александр Федоров.
— В рамках поэтического вечера «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку…» мы вспомнили самые знаменитые стихотворения Дементьева, положенные на музыку: «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Аленушка». Также в нашей литературной гостиной прозвучали малоизвестные произведения автора, — поделился Федоров.
Библиотека расположена по адресу Дмитровское шоссе, д. 50/1. (мю)
Управа района Тимирязевский города Москвы: последние новости
В театре на Михалковской представят сказку о Василисе Прекрасной Фильм по повести Быкова «Сотников» покажут в кинотеатре на Костякова «Дядюшкин сон» покажут в «Искре» на Костякова 8 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У советских женщин были свои секс-символы26
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
Ходченкова, Машков и Петров сыграют спецагентов
11 интересных фильмов, снятых по книгам1
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Видео
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение