Творчество Андрея Дементьева обсудили читатели библиотеки на Дмитровке

Поклонники Андрея Дементьева встретились в библиотеке № 29 на Дмитровском шоссе. Мероприятие было приурочено к юбилею выдающегося русского поэта, радио— и телеведущего, общественного деятеля. Об этом рассказал заведующий библиотекой Александр Федоров

— В рамках поэтического вечера «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку…» мы вспомнили самые знаменитые стихотворения Дементьева, положенные на музыку: «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Аленушка». Также в нашей литературной гостиной прозвучали малоизвестные произведения автора, — поделился Федоров.

Библиотека расположена по адресу Дмитровское шоссе, д. 50/1. (мю)