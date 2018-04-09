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В Волгограде молодежь соберет «литературный чемодан»
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В Волгограде молодежь соберет «литературный чемодан» 

АиФ Волгоград 47 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
С 14 по 20 апреля в Волгоградской областной библиотеке для молодежи участникам предстоит собрать «Литературный чемодан».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, 14 апреля в 09:00 состоится виртуальное путешествие «Наш Эрмитаж. Новый взгляд на сокровищницу мирового искусства», а с 10:00 начнёт работать открытый микрофон, где все желающие смогут прочитать произведения современных волгоградских авторов.
17 апреля в 12:00 и 12:30 пройдет дегустация литературных новинок «Читать подано». Помимо этого, читателей ждёт час вкусного чтения «Книжный джем: читаем со вкусом».
Интерактивно-познавательный день состоится 18 апреля в 12:00. Молодых людей проверят, как много слов сегодня в их обиходе и как хорошо современная молодёжь понимает язык классической русской литературы.
19 апреля, в культурно-исторический день, все желающие приглашаются на фольклорные посиделки «Стоит избушка из бревна».
В последний день Недели молодёжной книги, 20 апреля, читателям предложат собрать или разобрать «Литературный чемодан. Начало в 12:30.
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