В Волгограде молодежь соберет «литературный чемодан»

С 14 по 20 апреля в Волгоградской областной библиотеке для молодежи участникам предстоит собрать «Литературный чемодан».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, 14 апреля в 09:00 состоится виртуальное путешествие «Наш Эрмитаж . Новый взгляд на сокровищницу мирового искусства», а с 10:00 начнёт работать открытый микрофон, где все желающие смогут прочитать произведения современных волгоградских авторов.

17 апреля в 12:00 и 12:30 пройдет дегустация литературных новинок «Читать подано». Помимо этого, читателей ждёт час вкусного чтения «Книжный джем: читаем со вкусом».

Интерактивно-познавательный день состоится 18 апреля в 12:00. Молодых людей проверят, как много слов сегодня в их обиходе и как хорошо современная молодёжь понимает язык классической русской литературы.

19 апреля, в культурно-исторический день, все желающие приглашаются на фольклорные посиделки «Стоит избушка из бревна».

В последний день Недели молодёжной книги, 20 апреля, читателям предложат собрать или разобрать «Литературный чемодан. Начало в 12:30.