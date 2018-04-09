Участники мастер-класса в Савеловском освоили технику плетения мандалы

Еженедельный пятничный мастер-класс для родителей провели в детском инклюзивном центре Савеловского района «Вместе весело шагать». Социальный педагог центра по творческому направлению Юлия Воронина научила гостей достигать психического равновесия с помощью плетения мандал.

— Участники мастер-класса научились плести восьмиконечную индейскую мандалу. Им представилась возможность погрузиться в интуитивный процесс плетения, подбора узоров и цветовых сочетаний, — поделилась Воронина.

Узнать о предстоящих мероприятиях в детском инклюзивном центре Савеловского района «Вместе весело шагать» можно по телефону 8 (925) 911-22-15.

Адрес центра: 4-й Вятский переулок, д. 16, корп. 2. (мю)