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Участники мастер-класса в Савеловском освоили технику плетения мандалы
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Участники мастер-класса в Савеловском освоили технику плетения мандалы 

Управа района Савеловский города Москвы 40 минут назад
Еженедельный пятничный мастер-класс для родителей провели в детском инклюзивном центре Савеловского района «Вместе весело шагать». Социальный педагог центра по творческому направлению Юлия Воронина научила гостей достигать психического равновесия с помощью плетения мандал.
— Участники мастер-класса научились плести восьмиконечную индейскую мандалу. Им представилась возможность погрузиться в интуитивный процесс плетения, подбора узоров и цветовых сочетаний, — поделилась Воронина.
Узнать о предстоящих мероприятиях в детском инклюзивном центре Савеловского района «Вместе весело шагать» можно по телефону 8 (925) 911-22-15.
Адрес центра: 4-й Вятский переулок, д. 16, корп. 2. (мю)
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