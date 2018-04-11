На сколько месяцев закрыли Ростовский цирк?

Хотелось купить детям билеты в цирк, а в кассе сообщили, что до лета представлений не будет. Что случилось?

В Ростовском цирке действительно не будет представлений весь апрель и май.

Это связано с масштабной проверкой пожарной безопасности, в ходе которой руководство цирка планирует устранить все неисправности в большом здании.

Например, появится пожарная сигнализация, система дымоудаления и автоматического тушения огня, которых сейчас нет. Также деревянные двери в зале заменят на металлические, перекрасят стены, покрытые горючей масляной краской.

Сообщается, что на всё это уйдёт один гастрольный период — два месяца, после чего зрители снова смогут попасть на шоу.