На сколько месяцев закрыли Ростовский цирк? 

Хотелось купить детям билеты в цирк, а в кассе сообщили, что до лета представлений не будет. Что случилось?
В Ростовском цирке действительно не будет представлений весь апрель и май.
Это связано с масштабной проверкой пожарной безопасности, в ходе которой руководство цирка планирует устранить все неисправности в большом здании.
Например, появится пожарная сигнализация, система дымоудаления и автоматического тушения огня, которых сейчас нет. Также деревянные двери в зале заменят на металлические, перекрасят стены, покрытые горючей масляной краской.
Сообщается, что на всё это уйдёт один гастрольный период — два месяца, после чего зрители снова смогут попасть на шоу.