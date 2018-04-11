Ещё
На сколько месяцев закрыли Ростовский цирк?
Далее:
Читайте также:
Ещё

На сколько месяцев закрыли Ростовский цирк? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Хотелось купить детям билеты в цирк, а в кассе сообщили, что до лета представлений не будет. Что случилось?
В Ростовском цирке действительно не будет представлений весь апрель и май.
Это связано с масштабной проверкой пожарной безопасности, в ходе которой руководство цирка планирует устранить все неисправности в большом здании.
Например, появится пожарная сигнализация, система дымоудаления и автоматического тушения огня, которых сейчас нет. Также деревянные двери в зале заменят на металлические, перекрасят стены, покрытые горючей масляной краской.
Сообщается, что на всё это уйдёт один гастрольный период — два месяца, после чего зрители снова смогут попасть на шоу.
АиФ Ростов: последние новости
Ростовский цирк приостановил работу на два месяца «Дом от влюбленного купца». Ростовчанка создала открытки к ЧМ по футболу Что известно о создании oнлайн-радио Tangerine Dream в Ростове?
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина оторвала себе нос в прямом эфире18
9 сериалов, которые нельзя пропустить1
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову11
«Викинги» и еще 6 крутых исторических сериалов1
Что стоит посмотреть в апреле 20181
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение