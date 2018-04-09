ОБЭП в деле: скандал вокруг ростовского цирка не утихает

Скандал вокруг ростовского набирает обороты. Деятельность Сергей Резниченко на посту директора проверит ОБЭП. По данным РБК, участие МВД потребовалось после проверки финансовой документации цирка. В феврале этого года все документы были изъяты в ходе оперативно-розыскного мероприятия УФСБ России по Ростовской области. Претензии правоохранительных органов вызвала невеселая статистика гастролей артистов цирка.

«Существует график гастролей Ростовского цирка и финансовые показатели после проведения гастролей. Все гастрольные периоды во время работы Дмитрия Резниченко за исключением одного периода проводились с убытком для филиала. Ситуация была следующая: когда гастроли проводил цирк, гастроли были убыточными, когда гастроли проводил прокатчик, они давали прибыль. Это говорит о неэффективной работе руководителя», — рассказал РБК со ссылкой на свой источник.

Кроме этого, к Резниченко есть претензии в сфере продажи билетов. Например, при реализации проекта «Принцесса цирка» билеты на цирковое представление продавались через посредников, при этом цена достигала 5000 рублей за место. Однако сам проект был заявлен как социальный и популяризирующий цирковое искусство. Поэтому продажа билетов на подобные спектакли неправомерна.

Сам Сергей Резниченко считает происходящее спланированной акцией, атакой на него со стороны Росгосцирка и связывает это непосредственно с ожиданием транша из федерального бюджета на ремонт здания цирка.

Однако нынешний финансовый директор ростовского цирка, Наталья Шульга не видит предпосылок к созданию именно такой ситуации. По ее словам, Росгосцирк пока что не планировал выделять деньги на ремонт. Причем не потому что в федеральном бюджете на это нет средств, а потому что сам проект ремонта не прошел согласование Главгосэкспертизы.

«В проекте не были учтены некоторые предписания Госпожнадзора, внешние сети, трансформаторная подстанция. Кроме того, не учитывался манеж, купол, техническое оснащение цирка, свет, звук. Не было даже зрительного зала и канализации. Даже если бы средства были перечислены и проект был бы выполнен, мы бы не смогли после реконструкции открыть Ростовский цирк, нам бы не позволили это сделать в том же МЧС », — заявила она. Также Наталья Шульга опровергла информацию о том, что Росгосцирк не хочет давать деньги на ремонт. Именно этой теме были посвящены многочисленные публикации Резниченко в социальных сетях.

Ремонт зданию конечно же требуется, Закулисье, арена, фойе и зрительный зал выглядят непрезентабельно, именно им нужно уделить внимание в первую очередь.

«Есть проблемы с системой пожарной безопасности. Мы их решаем. Следующий этап — косметический ремонт: заменим обивку кресел, покрасим стены. Надо сделать вольеры для животных, загон для лошадей. А то труппы каждый раз строят какие-то городульки за кулисами» — комментирует финансовый директор.

В планах и большие волонтерские проекты. Опыт их реализации у нового финдиректора огромный. Наталья Шульга не первый год работает в Росгосцирке. До этого она возглавляла подразделения в других городах: Курсе, Ярославле, Новокузнецке. Поэтому все модели уже проверены и прошли апробацию в других цирках России.