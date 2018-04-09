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Самая юная читательница Вологды за год прочла 145 книг
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Самая юная читательница Вологды за год прочла 145 книг 

Вологда.рф 33 минуты назад
Лучшего читателя выбрали среди вологжан. В областной столице завершился конкурс «Лучший читатель библиотеки 2017 года». Более 50 участников от 7 до 17 лет из двадцати библиотек Вологды соревновались в номинациях «Библиотечный гурман», «Библиотечный завсегдатай» и «Библиотечный активист».
Торжественное награждение книгочеев состоялось на празднике, посвященном Дню космонавтики «Покорители книжной вселенной» в городской библиотеке на Советском проспекте. Участники выразительно читали художественные произведения, отвечали на вопросы о героях произведений и даже приняли участие в танцевальном флешмобе.
Главными «Библиотечными гурманами» стали Диана Комина, Диана Кленова и Алиса Киселева. Алиса − самая юная участница конкурса. Дошкольница прочла за год 145 книг. Главные библиотечные завсегдатаи — Александр Проценко, Арина Аверьянова, Дарья Ипатова, а в номинации «Библиотечный активист» победили Кирилл Ефремов, Ксения Лебедева, Дмитрий Бахтенков и Олеся Малышева.
Все участники получили памятные призы, а самым юным подарил по сборнику своих стихов вологодский поэт Константин Павлов.
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