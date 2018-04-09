Многодетных родителей из Щербинки пригласили пройти диспансеризацию

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Диспансеризация среди многодетных родителей стартовала в текущем месяце и продолжится до 30 апреля. Об этом сообщила главный врач Щербинской городской больницы Елена Лисицина.

— Многодетные родители вне зависимости от возраста смогут пройти диспансеризацию в нашем кабинете медицинской профилактики. Они поучаствуют в экспресс-тестировании на определение уровней глюкозы и холестерина в крови, измерения роста и веса, узнают свое артериальное давление. Для многих будет доступно проведение кардиограммы. После этого они получат консультацию терапевта, — сообщила Елена Лисицина.

Для получения услуги необходимы только страховой полис и удостоверение многодетного родителя. Кабинет медицинской профилактики расположен по адресу: улица Первомайская, дом №10. Дополнительную информацию можно узнать по номеру: 8 (495) 887-02-49.