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Елена Кондулайнен решилась на пластические операции
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Елена Кондулайнен решилась на пластические операции 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сегодня артистка празднует 60-летие. Правда, свой возраст она не ощущает. «Молодею год от года», — говорит Кондулайнен. Заграницей с ней знакомятся молодые мужчины, но ей ни один из них до сих пор не приглянулся. Елена признается, что представители противоположного пола ей быстро надоедают, приходится от них избавляться. «Мне не интересна бытовая жизнь. Я не научилась быть просто женщиной», — заявляет она.
Свой юбилей актриса будет праздновать осенью — сейчас она занята работой в «театре Луны», там у нее роль императрицы. Кондулайнен планирует на торжестве удивить гостей — появиться перед ними в обновленном виде. Недавно она решилась прибегнуть к помощи пластических хирургов, но из-за нехватки времени операции тоже перенесла на осень.
Напомним, после съёмок в фильме «Сто дней до приказа» за Кондулайнен закрепилось звание"секс-символа СССР". Актриса была четырежды раз замужем, воспитывает двоих сыновей Александра и Михаила.
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