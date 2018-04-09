Ещё
Трамвай развалился на ходу в Петербурге. Видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трамвай развалился на ходу в Петербурге. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Автомобильный регистратор запечатлел весьма необычное дорожно-транспортное происшествие, случившееся в понедельник, 9 апреля, на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге.
На записи видно, что трамвай тронулся с места, покинув остановку общественного транспорта, после чего и начала развиваться аварийная ситуация.
Судя по всему, вагон сошел с рельсов и потерял как минимум одну колесную пару. Затем его развернуло поперек проезжей части.
По предварительной информации, никто из пассажиров несчастливого трамвая не пострадал.
Вести.Ru: последние новости
В усадьбе Нарышкиных откроют Дворец молодежи Ученые Port Down трудились над смертоносными газами и микроорганизмами В Индии ищут обезьяну, похитившую младенца
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орбакайте подает дурной пример дочери3
У советских женщин были свои секс-символы26
Спилберг экранизирует «Талисман» Стивена Кинга
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение