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На отдых — с детьми: в Балаклаве появится 16 детских площадок
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На отдых — с детьми: в Балаклаве появится 16 детских площадок 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. К концу апреля в Балаклаве установят 16 детских и спортивных площадок. Об этом сообщает департамент городского хозяйства Севастополя.
"При планировании учтены пожелания граждан, которые они выразили в прошлом году. К этому моменту произведена подготовка территорий: снято и вывезено старое покрытие, установлен бордюрный камень, выполнено примыкание, завезен отсев. В ближайшее время работы будут завершены. В случае нарушения подрядчиками сроков выполнения применим штрафные санкции", — цитирует пресс-служба слова руководителя ведомства Михаила Тарасова.
По информации ведомства, к началу курортного сезона в Севастополе также планируется завершить строительство 130 детских площадок, 101 внутридворовой территории, 90 спортивных площадок, 50 объектов в рамках конкурса «Самый дружный двор» и 4 парка в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
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