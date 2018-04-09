На отдых — с детьми: в Балаклаве появится 16 детских площадок

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. К концу апреля в Балаклаве установят 16 детских и спортивных площадок. Об этом сообщает департамент городского хозяйства Севастополя.

"При планировании учтены пожелания граждан, которые они выразили в прошлом году. К этому моменту произведена подготовка территорий: снято и вывезено старое покрытие, установлен бордюрный камень, выполнено примыкание, завезен отсев. В ближайшее время работы будут завершены. В случае нарушения подрядчиками сроков выполнения применим штрафные санкции", — цитирует пресс-служба слова руководителя ведомства Михаила Тарасова

По информации ведомства, к началу курортного сезона в Севастополе также планируется завершить строительство 130 детских площадок, 101 внутридворовой территории, 90 спортивных площадок, 50 объектов в рамках конкурса «Самый дружный двор» и 4 парка в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».