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В Тимирязевке подготовят агрономов для органического сельского хозяйства
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В Тимирязевке подготовят агрономов для органического сельского хозяйства 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Тимирязевская академия начнет подготовку специалистов в области органического сельского хозяйства. Об этом было заявлено в рамках международной выставки органической продукции «ЭкоГородЭкспо».
— Крупные холдинги и хозяйства справляются с освоением новой технологии и выращиванием на своих полях органической продукции, однако есть проблема с подготовкой кадров: традиционная система обучения агрономов не рассчитана на эту задачу, — пояснила представитель вуза Ирина Батуева.
Добавим, вопросы, связанные с новой системой подготовки полей, использования специальных сортов растений и применения особой техники обсуждались в рамках организованной на выставке конференции «Органическое сельское хозяйство — где деньги и где иллюзии?». (мю)
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