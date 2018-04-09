В Тимирязевке подготовят агрономов для органического сельского хозяйства

Тимирязевская академия начнет подготовку специалистов в области органического сельского хозяйства. Об этом было заявлено в рамках международной выставки органической продукции «ЭкоГородЭкспо».

— Крупные холдинги и хозяйства справляются с освоением новой технологии и выращиванием на своих полях органической продукции, однако есть проблема с подготовкой кадров: традиционная система обучения агрономов не рассчитана на эту задачу, — пояснила представитель вуза Ирина Батуева

Добавим, вопросы, связанные с новой системой подготовки полей, использования специальных сортов растений и применения особой техники обсуждались в рамках организованной на выставке конференции «Органическое сельское хозяйство — где деньги и где иллюзии?». (мю)