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Весна в городе: мастер-класс от каскадёров, как правильно перепрыгивать лужи
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Весна в городе: мастер-класс от каскадёров, как правильно перепрыгивать лужи 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Наконец пришла настоящая весна! Снег растаял, и хочется пройтись по улицам по-весеннему красивыми: в светлой одежде и обуви. К сожалению, сделать это получится только на проспектах и центральных улицах города, а во дворах и на окраинах города притаились глубокие лужи и грязь…
Ой, ладно! Не всё же ныть и сокрушаться. Не ждать милостей от коммунальных служб! Самим справиться с дворовыми лужами — вот наша задача! Просто сноровочка нужна. Как выйти из дома так, чтобы не запачкать новые ботинки, показали актёры театра каскадёров «Ярфильм».
Даже прохожий удивился тому, как Артём умеет обходить лужи. Он это делает по стенам
Комбо: и чисто, и эффектно
Через лужи прыгали профессиональные каскадёры. Даже не пытайтесь такое повторить!
Вот как правильно девушек через лужи переносить!
Шпагатами, сальто и вертушками пронеслись каскадёры над лужами во дворах Ярославля
Капельку не поделили маленький сухой островок посреди лужи на проспекте Ленина
Главное, чтобы кепка не слетела
Посмотреть на невероятные полёты каскадёров сбежались мальчишки, игравшие во дворе. А они и рады зрителям. Полёт на бис  Во время съёмок ни один каскадёр не пострадал и не испачкался
Как обойти лужи: мастер-класс от каскадеров
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