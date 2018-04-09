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Юных писателей и журналистов наградят в Пресненском районе
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Юных писателей и журналистов наградят в Пресненском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Победителей и призеров II Московского конкурса детcко-юношеского литературного творчества «Волшебное Слово: московские сезоны» и XI Московского открытого конкурса детско-юношеского литературного творчества «Волшебное Слово» наградят 22 апреля в концертном зале управы Пресненского района.
— В этот день призы и грамоты получат участники творческого объединения под руководством нашей сотрудницы Анны Ямпольской. Дети поучаствовали в категориях: «Проза», «Журналистика», «Стихи» и «Художественный перевод». Есть и те, кто выиграл сразу в нескольких номинациях в двух конкурсах, — рассказала педагог-организатор Центра развития творчества детей и юношества «Пресня» Дарья Левина.
Она добавила, что в день награждения состоится небольшой концерт с музыкальными и танцевальными номерами.
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