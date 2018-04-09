Книгохранилище библиотеки РАН в Петербурге расширят за счет бюджета

Главгосэкспертиза Петербурга утвердила проект реконструкции книгохранилища библиотеки Российской академии наук на Васильевском острове, передает Мойка78.

В рамках реконструкции хранилище будет расширено.

Напомним, в 2008 году в Северной столице начали строить четырехэтажный лабораторно-архивный блок РАН. Работы еще не завершены. На втором этапе начнется реконструкция и реставрация книгохранилища. Работы будет вестись за счет федерального бюджета.

Петр I основал Российскую академию наук в начале XVIII века. Здание книгохранилища, построенное по проекту архитектора Доменико Трезини, признано объектом культурного наследия регионального значения.