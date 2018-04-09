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Крючок и спицы: москвичей пригласили на мастер-класс по рукоделию
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Крючок и спицы: москвичей пригласили на мастер-класс по рукоделию 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Горожан пригласили посетить мастер-класс по рукоделию, который пройдет в филиале «Красносельский» Территориального центра социального обслуживания «Мещанский». Занятие состоится 10 апреля.
На уроках волонтер Галина Быченкова поделится с пришедшими своими обширными знаниями в области рукоделия: обучит ручному и машинному шитью, вязанию на спицах, работе с крючком и вышивке.
— Чаще всего к мастерице приходят женщины. Они хотят научиться определенной технике. И, что любопытно, Галина всегда знает, что подсказать и чем помочь, — поделилась Елена Лойко, заведующая Отделением дневного пребывания учреждения.
Такие занятия будут проходить регулярно, каждый понедельник. Мастер-класс на этой неделе, который должен был пройти 9 апреля, перенесли в связи с концертом.
Всех желающих присоединиться к занятию по рукоделию ждут в 13:30 по адресу: Малый Краснопрудный тупик, дом 1, строение 1. Вход свободный.
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