Как выглядит дочь Кэтрин Зеты-Джонс?

Вчера Кэтрин Зета-Джонс (48) вместе с дочкой Кери Зетой-Дуглас (14) посетили итальянское кутюрное мероприятие Dolce & Gabbana Alta Moda в оперном театре («Линкольн-центр», Нью-Йорк). И надо отдать должное, они обе выглядели роскошно: в черных облегающих нарядах, с легкими локонами и практически одинаковым макияжем (с акцентом на глаза).

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Кстати, мы заметили, что Кери все больше становится похожа на маму. Нам кажется, что с такими внешними данными юную Зету-Дуглас ждет большое будущее.

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Напомним, что Кери — дочь Кэтрин и Майкла Дугласа (74). У нее есть брат Дилан Майкл Дуглас (17), который, кстати, пошел по стопам родителей и уже успел сняться в двух сериалах: «Финес и Ферб» (2007–2015) и «Формула 1: BBC Sport» (2009 — по настоящее время). Кери пока нигде не снималась, но мы уверены, у нее все получится.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-vyglyadit-doch-ketrin-zety-dzhons-2/