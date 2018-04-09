Прикольней, чем колёса: Потерянные головы и девственность на концерте «Пошлой Молли» в «Ялте» 

«Вообще-то, я не пью, у меня пост», — девушка фыркает в лицо барабанщика, спросившего, где неподалёку можно купить «4 бутылочки винца». 7 апреля в два часа дня «Пошлая Молли» раздавала автографы и обнималась с поклонниками. Нетипичное решение провести встречу за день до концерта не все приняли с радостью, организаторы несколько раз меняли площадку (изначально планировали в «Меге», потом выбрали «Ялту»)., Многие фанаты переживали из-за времени, ведь днём «ещё идут уроки». Тем не менее, на входе у клуба собралась приличная толпа, человек 150-200, и с каждой минутой людей становилось всё больше., Спустя 40 минут томительного ожидания открылись двери клуба Yalta, вот только разгорячённую толпу стали делить на группы по 5 человек. Трясущиеся от предвкушения девочки протягивали Кириллу Бледному билеты, кто-то распечатал постеры и нарисовал собирательный образ слушательницы «Молли». Счастливые и совсем молодые «винишко-тян», фрэшмены и другие представители современной культуры признавались в любви участникам бенда, нежно обнимали солиста и делали с ним селфи. Почти все лавры доставались Бледному, это неудивительно: Кирилл — основатель группы без постоянного состава, а альбом «8 способов как бросить дрочить» он написал сам во «Fruity Loops».,
На следующий день к 7 вечера у «Ялты» началось настоящие безумие: со всех сторон из портативных колонок доносились треки «Пошлой Молли», несколько сотен человек наперебой обсуждали гениальность Бледного как сонграйтера, кто-то истерично рылся в сумке в попытке найти билет. Концерт начинается на два часа позже заявленного времени, и за этот период фанаты успевают провести своё уличное шоу, отшучиваясь, что на живое выступление «Молли» можно, в принципе, и не идти.
В забитом клубе очередь у бара совсем небольшая. Пришедшим допинг ни к чему, атмосфера пропитана пьянящим духом бунтарства и непослушания.
Под истошные крики фирменной кричалки «М-О-Л-Л-И» и даже плач группа оказывается на сцене. Уровень отрыва на тусовке обозначен сразу: «Это наш последний концерт в туре. Мне же не нужно вам объяснять, как нужно его провести? Вы же не тупые?» Толпа сразу подхватила настрой и с первого аккорда взорвала пространство. Бледного начали закидывать нижним бельём: «Принимаем трусики и маечки, лифчики! Только тампоны не кидайте». Своей просьбой солист буквально выдернул чеку, и совсем скоро в него несётся тампон.
Через 5 минут после начала в зале невозможно жарко, ноги танцующих скользят на мокром полу, но это не мешает «мошиться» так, будто каждый трек — это брейкдаун-момент. Юные, полураздетые и мокрые поклонники прыгают в такт и кричат: «Папа скажет, почему я плачу как … (долбаная) сука!». Они единый организм, который охватило безумие.
Через 5 минут после начала в зале невозможно жарко, ноги танцующих скользят на мокром полу, но это не мешает «мошиться» так, будто каждый трек — это брейкдаун-момент. Юные, полураздетые и мокрые поклонники прыгают в такт и кричат: «Папа скажет, почему я плачу как … (долбаная) сука!». Они — единый организм, который охватило безумие.
Репертуар «Пошлой Молли» ограничивается альбомом «8 способов, как бросить дрочить» и EP «Грустная девчонка с глазами как у собаки», но Бледный не останавливается на собственных треках, перепевая песню Алексина «Малолетние шалавы» и хит группы, когда-то выступавшей на разогреве у Бритни Спирс: «Мы — Ранетки». «Вам жарко? Ничего страшного, мне тоже!» — в зал на протяжении всего концерта летят бутылки с водой, за которые разворачиваются настоящие боевые действия. Убитых, к счастью, не было, а вот раненых — достаточно. Во время всего сумасшествия на сцену забирается одна из фанаток. Бледный не прогоняет — танцует с ней медленный танец, чем окончательно сражает наповал аудиторию. Калининградские сердца взяты., А у кого-то «это» — то, о чём Бледный поёт чуть ли не в каждой песне, — произошло в прямом смысле: на следующий день, после концерта, в группе «Вконтакте» среди постов о пропаже телефонов и браслетов, выделяется сообщение: «Никто не находил мою девственность?» Подобное масштабное турне — первое в истории группы, а, как известно, первый раз чаще всего бывает неловким, да и в целом так себе. Большим упущением было не привезти с собой мерч и хоть какую-то атрибутику «Молли», их явно скупили бы на кровно накопленные деньги со школьных обедов. Выступление было мощным, но стало бы мощнейшим, будь звук получше. Несмотря на недочёты, взрывные треки «Пошлой Молли» заводят толпу, звуча даже из хрипящей колонки возле клуба. И пусть Бледный, старающийся перенять повадки Курта Кобейна, выглядит как любитель, он смог стать самым прикольным среди малолеток., Фото: Артём Килькин, Александр Любин