Прикольней, чем колёса: Потерянные головы и девственность на концерте «Пошлой Молли» в «Ялте»

«Вообще-то, я не пью, у меня пост», — девушка фыркает в лицо барабанщика, спросившего, где неподалёку можно купить «4 бутылочки винца». 7 апреля в два часа дня «Пошлая Молли» раздавала автографы и обнималась с поклонниками. Нетипичное решение провести встречу за день до концерта не все приняли с радостью, организаторы несколько раз меняли площадку (изначально планировали в «Меге», потом выбрали «Ялту»)., Многие фанаты переживали из-за времени, ведь днём «ещё идут уроки». Тем не менее, на входе у клуба собралась приличная толпа, человек 150-200, и с каждой минутой людей становилось всё больше., Спустя 40 минут томительного ожидания открылись двери клуба Yalta, вот только разгорячённую толпу стали делить на группы по 5 человек. Трясущиеся от предвкушения девочки протягивали Кириллу Бледному билеты, кто-то распечатал постеры и нарисовал собирательный образ слушательницы «Молли». Счастливые и совсем молодые «винишко-тян», фрэшмены и другие представители современной культуры признавались в любви участникам бенда, нежно обнимали солиста и делали с ним селфи. Почти все лавры доставались Бледному, это неудивительно: Кирилл — основатель группы без постоянного состава, а альбом «8 способов как бросить дрочить» он написал сам во «Fruity Loops».,

На следующий день к 7 вечера у «Ялты» началось настоящие безумие: со всех сторон из портативных колонок доносились треки «Пошлой Молли», несколько сотен человек наперебой обсуждали гениальность Бледного как сонграйтера, кто-то истерично рылся в сумке в попытке найти билет. Концерт начинается на два часа позже заявленного времени, и за этот период фанаты успевают провести своё уличное шоу, отшучиваясь, что на живое выступление «Молли» можно, в принципе, и не идти.

В забитом клубе очередь у бара совсем небольшая. Пришедшим допинг ни к чему, атмосфера пропитана пьянящим духом бунтарства и непослушания.

Под истошные крики фирменной кричалки «М-О-Л-Л-И» и даже плач группа оказывается на сцене. Уровень отрыва на тусовке обозначен сразу: «Это наш последний концерт в туре. Мне же не нужно вам объяснять, как нужно его провести? Вы же не тупые?» Толпа сразу подхватила настрой и с первого аккорда взорвала пространство. Бледного начали закидывать нижним бельём: «Принимаем трусики и маечки, лифчики! Только тампоны не кидайте». Своей просьбой солист буквально выдернул чеку, и совсем скоро в него несётся тампон.

Через 5 минут после начала в зале невозможно жарко, ноги танцующих скользят на мокром полу, но это не мешает «мошиться» так, будто каждый трек — это брейкдаун-момент. Юные, полураздетые и мокрые поклонники прыгают в такт и кричат: «Папа скажет, почему я плачу как … (долбаная) сука!». Они единый организм, который охватило безумие.

Через 5 минут после начала в зале невозможно жарко, ноги танцующих скользят на мокром полу, но это не мешает «мошиться» так, будто каждый трек — это брейкдаун-момент. Юные, полураздетые и мокрые поклонники прыгают в такт и кричат: «Папа скажет, почему я плачу как … (долбаная) сука!». Они — единый организм, который охватило безумие.