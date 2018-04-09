Ямальские звездочки засверкали на «Золотых куполах»

Ямальские вокалисты и танцоры стали победителями двадцать первого Международного фестиваля творчества детей и молодёжи «Золотые купола», проходившем в Тобольске.

Лауреатом первой степени в номинации «Народный вокал» стал ансамбль чувашской песни «Хавас» из Муравленко. В номинации «Эстрадный вокал» — ансамбль «Гармония. NEXT» и дуэт Елизаветы Сизихиной и Елизаветы Александровой из Ноябрьска. Лучшими в народном и эстрадном танце признаны хореографический ансамбль «Улыбка» из поселка Уренгой и ансамбль современного танца «Магия танца» из Ноябрьска.

На фестивальную сцену вышло более полутора тысяч участников из тридцати четырёх городов России, а также из Белоруссии и Казахстана, — сообщил интернет-портал «Тобольск-Информ».