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Ямальские звездочки засверкали на «Золотых куполах»
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Ямальские звездочки засверкали на «Золотых куполах» 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальские вокалисты и танцоры стали победителями двадцать первого Международного фестиваля творчества детей и молодёжи «Золотые купола», проходившем в Тобольске.
Лауреатом первой степени в номинации «Народный вокал» стал ансамбль чувашской песни «Хавас» из Муравленко. В номинации «Эстрадный вокал» — ансамбль «Гармония. NEXT» и дуэт Елизаветы Сизихиной и Елизаветы Александровой из Ноябрьска. Лучшими в народном и эстрадном танце признаны хореографический ансамбль «Улыбка» из поселка Уренгой и ансамбль современного танца «Магия танца» из Ноябрьска.
На фестивальную сцену вышло более полутора тысяч участников из тридцати четырёх городов России, а также из Белоруссии и Казахстана, — сообщил интернет-портал «Тобольск-Информ».
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