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Подросткам из Бутырского района расскажут о трудолюбии и компетентности
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Подросткам из Бутырского района расскажут о трудолюбии и компетентности 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
О понятиях «трудолюбие» и «компетентность» расскажут подросткам из Бутырского района. Всех желающих ждут 11 апреля в центре помощи семье и детям «Родник» на Добролюбова.
— В рамках интерактивной беседы ребята узнают, из чего складываются понятия «трудолюбие» и «компетентность», а также выяснят, как на них влияет наше сегодняшнее отношение к своему образованию, — сообщила заместитель директора центра Ирина Подуфалова.
Начало в 16.00 в актовом зале по адресу: ул. Добролюбова д. 29/16. Вход свободный. Справки по телефону: 8 (495) 618-45-30. (то)
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