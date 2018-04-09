Подросткам из Бутырского района расскажут о трудолюбии и компетентности

О понятиях «трудолюбие» и «компетентность» расскажут подросткам из Бутырского района. Всех желающих ждут 11 апреля в центре помощи семье и детям «Родник» на Добролюбова.

— В рамках интерактивной беседы ребята узнают, из чего складываются понятия «трудолюбие» и «компетентность», а также выяснят, как на них влияет наше сегодняшнее отношение к своему образованию, — сообщила заместитель директора центра Ирина Подуфалова.

Начало в 16.00 в актовом зале по адресу: ул. Добролюбова д. 29/16. Вход свободный. Справки по телефону: 8 (495) 618-45-30. (то)