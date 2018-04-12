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Порядка 1,5 тысяч пасхальных яиц собрали школьники для пациентов хосписов
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Порядка 1,5 тысяч пасхальных яиц собрали школьники для пациентов хосписов 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В Измайловской школе №1508 подведены итоги благотворительной акции «Пасхальный дар».
В течение всей прошлой недели в школе при поддержке Фонда помощи хосписам «Вера» проходила благотворительная акция «Пасхальный дар». Учащиеся, от первоклассников до выпускников, а также их родители в преддверии Светлого праздника Пасхи разукрашивали яйца, упаковывали их в красивые корзиночки и коробочки.
В итоге было собрано порядка полутора тысяч ярких пасхальных яиц. Все они были переданы волонтерам Фонда «Вера». Теперь добровольцы в течение всей пасхальной недели будут развозить их по хосписам Москвы.
По мнению школьников, собранные подарки смогут подарить пациентам хосписов радость и другие светлые чувства. Кроме того добровольцы из Измайлово еще раз обратили внимание на важность волонтерского движения.
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