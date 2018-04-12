Порядка 1,5 тысяч пасхальных яиц собрали школьники для пациентов хосписов

В Измайловской школе №1508 подведены итоги благотворительной акции «Пасхальный дар».

В течение всей прошлой недели в школе при поддержке Фонда помощи хосписам «Вера» проходила благотворительная акция «Пасхальный дар». Учащиеся, от первоклассников до выпускников, а также их родители в преддверии Светлого праздника Пасхи разукрашивали яйца, упаковывали их в красивые корзиночки и коробочки.

В итоге было собрано порядка полутора тысяч ярких пасхальных яиц. Все они были переданы волонтерам Фонда «Вера». Теперь добровольцы в течение всей пасхальной недели будут развозить их по хосписам Москвы.

По мнению школьников, собранные подарки смогут подарить пациентам хосписов радость и другие светлые чувства. Кроме того добровольцы из Измайлово еще раз обратили внимание на важность волонтерского движения.