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Три хореографические композиции исполнил ансамбль «Весенний каприз» на городском фестивале
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Три хореографические композиции исполнил ансамбль «Весенний каприз» на городском фестивале 

На Варшавке. Чертаново Северное 22 часа назад
Ансамбль «Весенний каприз»
Хореографический ансамбль «Весенний каприз» выступил на фестивале «Пасхальный дар» в Измайловском парке в воскресенье, 8 апреля. Об этом редактору газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» сообщила руководитель коллектива Елена Захарова.
— Принять участие в праздничном концерте нас пригласила знакомая, с которой мы пересекались ранее на мероприятиях. Девочки исполнили композиции «Сюита советских танцев» и «Мир, который нужен мне». Также я представила сольный танец — русский народный, — поделилась Елена Захарова. — Мы выступали в три часа дня. Так как на улице уже весна, то танцевать было не холодно — холодно было ждать своего выхода на сцену.
Напомним, что премьера композиции «Мир, который нужен мне» состоялась на концерте для ветеранов, который прошел 1 марта.
Хореографический коллектив «Весенний каприз» — постоянный участник мероприятий разного уровня: районных, окружных, городских, российских. Только 29 марта юные танцоры выступили на благотворительном концерте.
Фото: предоставила Елена Захарова
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На Варшавке. Чертаново Северное: последние новости
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