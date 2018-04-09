Во Вьетнаме начался национальный конкурс карикатуры (фото)

Вьетнамская газета The Thao & Van Hoa объявила о начале пятого национального конкурса карикатур, участие в котором могут принять художники разных возрастов и национальностей

Срок подачи заявок открыт с 3 апреля до 1 декабря. Каждый карикатурист может отправить на конкурс не более 10 работ на тему «Культурное поведение, цивилизованное общество». Имена победителей будут названы в конце года.

Победитель получит приз в размере 15 миллионов донгов ($660), обладатель второго места — 8 миллионов донгов ($350). Оба также получат бесплатную годовую подписку на The Thao & Van Hoa.

Подготовлены призы в 5 миллионов ($220) для двух третьих мест, а, также, пять поощрительных — по $88 каждый. Приз зрительских симпатий составит 3 миллиона донгов ($130).

К заметке прилагаются призовые работы четырех прошедших конкурсов.

Источник: Tuoi Tre News