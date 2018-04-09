Ещё
Во Вьетнаме начался национальный конкурс карикатуры (фото)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во Вьетнаме начался национальный конкурс карикатуры (фото) 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Вьетнамская газета The Thao & Van Hoa объявила о начале пятого национального конкурса карикатур, участие в котором могут принять художники разных возрастов и национальностей
Срок подачи заявок открыт с 3 апреля до 1 декабря. Каждый карикатурист может отправить на конкурс не более 10 работ на тему «Культурное поведение, цивилизованное общество». Имена победителей будут названы в конце года.
Победитель получит приз в размере 15 миллионов донгов ($660), обладатель второго места — 8 миллионов донгов ($350). Оба также получат бесплатную годовую подписку на The Thao & Van Hoa.
Подготовлены призы в 5 миллионов ($220) для двух третьих мест, а, также, пять поощрительных — по $88 каждый. Приз зрительских симпатий составит 3 миллиона донгов ($130).
К заметке прилагаются призовые работы четырех прошедших конкурсов.
Источник: Tuoi Tre News
Вьетнам сегодня: последние новости
В Дак Лаке построят кофейный городок (фото) (видео) Во вьетнамскую больницу попал ребенок с 1000 пчелиных укусов В Нячанге открылся новый отель Vinpearl
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орбакайте подает дурной пример дочери3
У советских женщин были свои секс-символы26
Спилберг экранизирует «Талисман» Стивена Кинга
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение