Необъятный космос. Уникальный музей отмечает день рождения

10 апреля у Мемориального музея космонавтики — день рождения. Впервые его двери открылись перед экскурсантами 10 апреля 1981 года.

Мощная стела из серебристого металла, словно яростная струя реактивного газа, поднимает тоненькую изящную ракету, кажется, уже готовую раствориться в поднебесье… Даже трудно представить, что этот всем известный памятник-монумент покорителям космоса у ВДНХ весит целых 250 тонн. Архитектор планировал выполнить его в стекле, но Сергей Павлович Королев , великий инженер-конструктор, настоял на титане. По инициативе же Королева в проекте этого монументального сооружения уже заранее предусматривалось использование стилобатной его части под строительство помещений для музея. Среди создателей уникального музейного комплекса не было и нет людей, не имеющих отношения к космосу. На разных этапах его строительства, технического оборудования музейных залов, создания его композиций появлялись разработчики космических аппаратов, конструкторы, космонавты. Сегодня площади музея расширились до 12 тысяч квадратных метров. Коллекция насчитывает свыше 96 тысяч единиц. Среди необычных экспонатов: чучела симпатичных дворняжек Белки и Стрелки, удачно слетавших в космос в 1960 году, учебные конспекты первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина , 40-килограммовые скафандры 1960-х, одежда для отдыха для пребывающих на орбите — тренировочные костюмы, специальное белье и даже уютные халаты. Словом, все то, что помогало космонавтам постигать необъятный и загадочный космос и делать большие шаги для человечества.

— Я принимал участие в моделировании фрагментов марсианских перелетов на земле. В это время на космодроме испытывалась гигантская ракета Н-1. Именно ее макет, благодаря нашим усилиям, представлен в Музее космонавтики. Она получила название «Царь-ракета», — рассказал «ВМ» заслуженный испытатель космической техники, кандидат медицинских наук Владимир Макаров

Он отметил — ракета была уникальна своими габаритами (для сравнения: ракета Гагарина была в высоту 38 метров и весом 270 тонн, а эта — 105 метров в высоту и 3000 тонн стартовая масса) и, увы, трагичной историей, вместе с тем вовсе не умалившей подвига наших ученых.

Стены Мемориального музея космонавтики украшают необычные фрески. Это копии тех эскизных чертежей из секретных тетрадей (не так давно рассекреченных), по которым проект полета на Марс разрабатывался в девятом отделе стратегического планирования.

— Владимир Бугров — мой друг, тогда еще совсем молодой инженер, на своем кульмане чертил эти фрески, — рассказал Владимир Макаров.