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День российской анимации отметили в «Смене»
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День российской анимации отметили в «Смене» 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Мальчишки и девчонки пятой смены в ВДЦ «Смена» смогли не только очутиться в волшебном мире мультипликации, но и проверить свои знания.
Стартовал день с квеста «Мультфест». На каждой станции мальчишек и девчонок встречали любимые герои сказок и мультфильмов.
«На этом квесте мы сможем показать, какие мы сплоченные, узнать друг друга поближе. Хочу сказать большое спасибо организаторам за такой интересный праздник!» — рассказала Алсу Абдульманова из Перми.
Сменовцам было необходимо преодолеть 10 станций, на каждой — определенное задание: сочинить сказку, нарисовать героев, станцевать или спеть песню — все они посвящены мультфильмам.
Проверить знания мальчишки и девчонки смогли на станции «Умная викторина», где нужно было отгадать мультфильм по фразе.
Сколько видов анимации существует? Как создаются герои мультфильмов? Об этом и многом другом сменовцы узнали на мастер-классе от мультипликатора и художницы Евгении Тюкиной:
«Цель сегодняшнего мастер-класса — познакомить детей с процессом создания мультфильмов, замотивировать их самостоятельно заниматься анимацией, если у них есть стремления развиваться в этой сфере. Главное — получать удовольствие от процесса, быть собой и самовыражаться», — сказала художница.
По словам Евгении Тюкиной, сегодня существует пять видов анимации: рисованная, кукольная, песочная, пластилиновая и 3D-анимация. Ллюбой мультфильм начинается с идеи. Сначала художник рисует героя карандашом, продумывает его костюм, потом эмоции. На следующем этапе идет раскадровка и фазовка — движения персонажа. Потом начинается раскрашивание и продумываются задние планы. Озвучка мультфильма — это уже завершение всего процесса.
Во время мастер-класса ребята посмотрели мультфильмы, нарисованные в разных видах.
Евгения Тюкина пожелала мальчишкам и девчонкам всегда идти к поставленной цели и не бояться трудностей
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