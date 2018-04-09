Премьера в России. «Медичи. Повелители Флоренции»

На телеканале «Россия К» стартует телесериал «Медичи. Повелители Флоренции» (18+). Первые 4 серии в эфире 9-12 апреля в 22:20.

История семьи Медичи, даже спустя семь веков, остается интересной, увлекательной и полной интриг. Историческое и художественное наследие, которое они оставили для потомков, поистине бесценно. Интерес к самым известным купцам и правителям за всю историю Италии по сей день крайне высок.

«Медичи. Повелители Флоренции» — это историческая драма о жизни и расцвете именитой семьи, жившей в эпоху Возрождения. Зрители перенесутся во Флоренцию в первую треть XV века и станут свидетелями превращения титулованного семейства Медичи из обычных торговцев в невероятно могучий клан, который оказал существенное влияние на духовную, экономическую и культурную революции, и нажил себе много врагов.

Первые четыре серии восьмисерийного художественного фильма «Медичи. Повелители Флоренции» смотрите в эфире телеканала с 9 по 12 апреля в 22:20.