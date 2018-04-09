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Премьера в России. «Медичи. Повелители Флоренции»
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Премьера в России. «Медичи. Повелители Флоренции» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На телеканале «Россия К» стартует телесериал «Медичи. Повелители Флоренции» (18+). Первые 4 серии в эфире 9-12 апреля в 22:20.
История семьи Медичи, даже спустя семь веков, остается интересной, увлекательной и полной интриг. Историческое и художественное наследие, которое они оставили для потомков, поистине бесценно. Интерес к самым известным купцам и правителям за всю историю Италии по сей день крайне высок.
«Медичи. Повелители Флоренции» — это историческая драма о жизни и расцвете именитой семьи, жившей в эпоху Возрождения. Зрители перенесутся во Флоренцию в первую треть XV века и станут свидетелями превращения титулованного семейства Медичи из обычных торговцев в невероятно могучий клан, который оказал существенное влияние на духовную, экономическую и культурную революции, и нажил себе много врагов.
Производство Италия–Великобритания–Франция, 2015 год. Режиссёр Серджио Мимица-Геззан. В ролях: Ричард Мэдден, Стюарт Мартин, Аннабель Шолей, Гвидо Каприно Брайан Кокс, Дастин Хоффман. Флоренция. 1429 год. Банкир Джованни де Медичи, благодаря поддержке Папы Римского и умелому ведению бизнеса, является фактическим правителем Флоренции. Но Джованни убит, а его место в Синьории — правящем органе флорентийской республики — занимает Козимо, один из сыновей Джованни…
Первые четыре серии восьмисерийного художественного фильма «Медичи. Повелители Флоренции» смотрите в эфире телеканала с 9 по 12 апреля в 22:20.
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