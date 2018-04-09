Воспитанницы хореографической студии привезли в Соколиную гору семь кубков

Танцовщицы стали дипломантами Международного фестиваля-конкурса «Планета искусств», который прошел в Калининграде.

Дипломы первой степени в номинациях «Народный танец» (возраст 11-14 лет), «Детский танец» (возраст 3-6 лет), «Эстрадный танец» (возраст 7-10 лет) вручили юным танцовщицам. Кроме того, воспитанницы студии заслужили дипломы второй степени в номинациях «Народная хореография» (смешанные возрастные группы), «Современный танец» (11-14 лет) и несколько других наград.

Как отмечают в досуговом центре «Соколинка», при котором действует хореографическая студия «Движение», руководитель студии Марина Молчанова считает приоритетом своей работы развить умение каждого отдельного танцора стать участником коллектива, раскрыть трудолюбие и стремление к совместной созидательной работе. Победы в данном случае рассматриваются как почти побочный эффект высоких педагогических целей.

Фото: предоставлено Досуговым центром «Соколинка».