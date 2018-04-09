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В Центре «Детство» обсудили проблемы профилактики деструктивного поведения детей
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В Центре «Детство» обсудили проблемы профилактики деструктивного поведения детей 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Круглый стол по вопросу профилактики детской зависимости от наркотических и психоактивных веществ прошел в Соколиной горе.
Его организаторами стали сотрудники отдела методического сопровождения деятельности организаций для детей-сирот Центра «Детство». Участие в мероприятии приняли десятки представителей центров содействия семейному воспитанию и центров соцобслуживания. Представители Московского научно-практического центра наркологии и столичного Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России поделились своим опытом с собравшимися.
С работами, посвященными профилактике деструктивного поведения детей и подростков, связанного с желанием уйти от реальности, выступили представители СРЦ «Возрождение», ЦССВ «Синяя птица» и ЦССВ «Алые паруса». Специалисты госучреждений и центров приняли решения по укреплению межведомственных связей по вопросу профилактики зависимостей.
Фото: предоставлено Центром «Детство».
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