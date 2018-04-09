Ханты-Мансийск готов к эпидсезону клещевого энцефалита

Власти Ханты-Мансийска будут оказывать всестороннее содействие учреждениям здравоохранения города в организации иммунизации населения против природно-очаговых инфекций. В окружной столице прошло заседание Межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии. В ходе совещания были рассмотрены вопросы готовности окружного центра к эпидсезону клещевого энцефалита, предупреждения развития заболеваемости туляремией, а также заболеваемости и профилактике энетровирусной (ЭВИ) и вирусной кишечной инфекции (ВКИ).

«Территория Ханты-Мансийска находится в крупнейшем природном очаге клещевого энцефалита и туляремии, та фауна, которая присутствует в городе и его окрестностях способствует вспышкам этих инфекций. В последние годы наметилась тенденция к снижению случаев заболеваемости этими инфекциями, что говорит об эффективности комплексных профилактических мероприятий, проводимых в городе», — рассказала главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Югре» Ирина Козлова

По данным ОКБ Ханты-Мансийска, в планах медиков на 2018 год охватить вакцинацией против клещевого энцефалита 8200 горожан, в том числе 3600 детей и 4600 взрослых. Ревакцинация охватит 11620 человек. От туляремии планируется привить 6330 жителей окружного центра (1330 детей), ревакцинировать — 11483 человека, в том числе 1200 детей.

«В Окружной клинической больнице вакцина имеется в достаточном количестве, так как и иммуноглобулин подготовлен на весь эпидсезон 2018 года. Сформирован запас противовирусных препаратов. На данный момент план по вакцинации от клещевого энцефалита выполнен на 28,2%, прививки от туляремии поставлены только 12,6% от запланировано числа горожан. При этом число отказов от вакцинации от туляремии достигло почти 7 тысяч», — отметил и.о. заместителя главного врача по медицинской части ОКБ Денис Никитин

По итогам заседания Межведомственной комиссии СПЭК принят ряд решений. В частности, в Ханты-Мансийске проведут обязательную иммунизацию от клещевого энцефалита и туляремии работников коммунальных служб и сотрудников организаций, трудящихся в лесных массивах. В образовательных организациях проведут мероприятия по истреблению паразитов — грызунов и насекомых. Кроме того, своевременной акарицидной обработке подвергнут территории летних оздоровительных учреждений, кладбищ, скверов и парков.