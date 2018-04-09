В Казахстане дерусификация дошла до музея поэта Васильева

В Казахстане снова сгущаются тучи над Домом-музеем расстрелянного в 1937-м году поэта Павла Васильева . Повторяется ситуация осени 2015 года: в казахском Павлодаре в рамках «оптимизации» музейного дела возникли идеи ликвидировать как самостоятельную единицу Дом-музей Павла Васильева.

Известный поэт Владимир Берязев (Новосибирск), один из застрельщиков фестиваля поэзии «Русский беркут» сообщил, что чиновники Казахстана вновь планируют сделать дом-музей частью «Музея литературы и искусства имени Бухар-Жырау» (казахского акына XVII века) и не помогают обращения местных жителей, а также российских деятелей культуры в защиту дома Васильева.

2-го ноября 2015 года аким Павлодарской области Канат Бозумбаев на аппаратном совещании дал распоряжение, чтобы «объединения Дома-музея Шафера и музея имени Павла Васильева с музеем литературы и искусства имени Бухара Жырау ни в коем случае не производили». Теперь Канат Бозумбаев изменил своё мнение — видимо, в связи с объявленной политикой дерусификации, пишет «Столетие».

Литераторы России и Казахстана обращаются к руководству Павлодарской области, Республики Казахстан с просьбой о сохранении Дома-музея Павла Васильева в нынешнем статусе, к Министерству культуры РФ с просьбой помочь в защите национальной культуры.

Справка «СП»

Русский советский поэт Павел Васильев родился в Семипалатинской губернии в 1909 году. В 1927 году приехал в Москву, по направлению Всероссийского Союза писателей поступил на литературное отделение Рабфака искусств им. А. В. Луначарского (не окончил). В 1930—1932 годах стихи Васильева печатались в «Известиях» , « Литературной газете », «Новом мире», «Красной нови», «Земле советской», «Пролетарском авангарде», «Женском журнале», «Огоньке» и других периодических изданиях. В 30-е годы арестовывался трижды, 15 июля 1937 года был приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу по обвинению в принадлежности к «террористической группе», якобы готовившей покушение на Иосифа Сталина. Расстрелян в Лефортовской тюрьме 16 июля 1937 года.

Дом-музей Павла Васильева с 1999 года — Государственное казенное коммунальное предприятие. Сейчас Дом-музей признан методическим центром по вопросам изучения жизни и творчества Павла Васильева. Сюда приезжают васильеведы всех стран для изучения материалов из фондов. Дом-музей проводит большую научно-исследовательскую работу по изучению поэтического окружения Васильева в 1920 — 1930-е годы, творчества поэтов-современников Павла Васильева, для которых Казахстан стал второй родиной.