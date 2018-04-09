«Ой, ма-моч-ки!» — 2

На канале ТВ Центр с понедельника 9 апреля по четверг 12 вас ждет премьера 8-серийного фильма.

В отделении патологии перинатального центра «Мать и Дитя» работает дружный коллектив медиков. Заведующий отделением Бобровский, хирург от бога и любимец женщин, наконец, нашел свою избранницу, но семейная жизнь оказалась не такой уж радужной. Доктор Вера Михайловна Стрельцова счастливо замужем и после долгих лет лечения наконец-то забеременела. Но это радостное событие омрачено ее страхами и опасениями за здоровье малыша. Доктор Наталья Сергеевна вопреки здравому смыслу по-прежнему безответно влюблена в Бобровского. А интерн Сосновский, талантливый диагност, по уши влюблен в Наталью Сергеевну и упорно добивается ее расположения. Медсестра Аня влюбчива, романтична и в ожидании «большого чувства» увлекается Сосновским.

А еще каждый день в отделение патологии поступают пациентки с угрозой прерывания беременности. У всех женщин своя история, полная драматизма и искренней любви, продолжившаяся «интересным положением». И пока мамочки дожидаются самого важного события в своей жизни, медики решают свои профессиональные, семейные и личные проблемы.

Включайте «ТВ Центр», понедельник — четверг, 9 — 12 апреля, в 17:45.