Книжную выставку на Космонавта Волкова посвятят Дню Победы

К годовщине победы в Великой Отечественной войне в отделении библиотеки №21 на Космонавта Волкова пройдет мероприятие «Солдату Победы посвящается…». Гостей ждут 8 мая.

— Для наших читателей будет подготовлена книжно-иллюстративная информация об истории этого дня, о героях войны. Почитаем вслух стихи о войне, послушаем песни, продемонстрируем видеосюжет «Дети — герои ВОВ», — сообщили в администрации читальни.

Время начала — 12.00. Мероприятие пройдет по адресу: улица Космонавта Волкова, дом 3. (ео)