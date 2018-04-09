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Книжную выставку на Космонавта Волкова посвятят Дню Победы
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Книжную выставку на Космонавта Волкова посвятят Дню Победы 

Управа района Войковский 50 минут назад
Фото: Управа района Войковский
К годовщине победы в Великой Отечественной войне в отделении библиотеки №21 на Космонавта Волкова пройдет мероприятие «Солдату Победы посвящается…». Гостей ждут 8 мая.
— Для наших читателей будет подготовлена книжно-иллюстративная информация об истории этого дня, о героях войны. Почитаем вслух стихи о войне, послушаем песни, продемонстрируем видеосюжет «Дети — герои ВОВ», — сообщили в администрации читальни.
Время начала — 12.00. Мероприятие пройдет по адресу: улица Космонавта Волкова, дом 3. (ео)
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