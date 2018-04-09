Дакота Джонсон поправилась сразу после «50 оттенков серого

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Кажется, даже самым рьяным поклонникам творчества Л. Джеймс не удастся уговорить продюссеров на новую экранизацию «50 оттенков серого». Заключительную часть эротического триллера показали в кинотеатрах в феврале этого года…

Да и сами актеры не раз говорили, что надеются завершить историю с миллионером Кристианом Греем , влюбившимся в студентку, и попробовать новые амплуа. Вот и Дакота , радуясь, что в обозримом будущем не придется раздеваться перед камерой, перестала следить за питанием. И ее можно понять! После диеты, которая длилась аж три года, актрисе захотелось побаловать себя чем-нибудь вкусненьким.

Так Дакота выглядит сейчас

«Мне надо было сбросить больше 7 килограммов за месяц и к тому же привести свое тело в идеальный вид», — рассказывала тогда актриса.

А потому нет ничего удивительного, что после такого-то воздержания Дакота дала слабину. Когда журналисты засняли девушку, прямые джинсы смотрелись на той почти лосины. Да и из-за завернувшегося топа был отчетливо заметен далеко не плоский животик…

А так выглядела на момент съемок

Впрочем, совсем недолго осталось актрисе пребывать в таком раслабленном состоянии. Ведь уже сейчас она активно снимается в «Тяжелых временах в Эль-Рояль» вместе с Крисом Хемсвортом и Джеффи Бриджесом.

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