Ещё
Дакота Джонсон поправилась сразу после «50 оттенков серого
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дакота Джонсон поправилась сразу после «50 оттенков серого 

WDay.ru 52 минуты назад
Фото: WDay.ru
Стоило закончиться съемкам, как «Анастейша Стил» перешла на фастфуд.
Кажется, даже самым рьяным поклонникам творчества Л. Джеймс не удастся уговорить продюссеров на новую экранизацию «50 оттенков серого». Заключительную часть эротического триллера показали в кинотеатрах в феврале этого года…
Да и сами актеры не раз говорили, что надеются завершить историю с миллионером Кристианом Греем, влюбившимся в студентку, и попробовать новые амплуа. Вот и Дакота, радуясь, что в обозримом будущем не придется раздеваться перед камерой, перестала следить за питанием. И ее можно понять! После диеты, которая длилась аж три года, актрисе захотелось побаловать себя чем-нибудь вкусненьким.
Так Дакота выглядит сейчас
«Мне надо было сбросить больше 7 килограммов за месяц и к тому же привести свое тело в идеальный вид», — рассказывала тогда актриса.
А потому нет ничего удивительного, что после такого-то воздержания Дакота дала слабину. Когда журналисты засняли девушку, прямые джинсы смотрелись на той почти лосины. Да и из-за завернувшегося топа был отчетливо заметен далеко не плоский животик…
А так выглядела на момент съемок
Впрочем, совсем недолго осталось актрисе пребывать в таком раслабленном состоянии. Ведь уже сейчас она активно снимается в «Тяжелых временах в Эль-Рояль» вместе с Крисом Хемсвортом и Джеффи Бриджесом.
Как сейчас выглядят секс-символы, которых обожали наши мамы
Бывшая жена Тарасова вышла на работу, чтобы содержать дочь
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Снова вместе! Лоя вернулась в группу 5sta Family Леонтьев: «Днем мету все подряд, а ночью холодильник на замок Опрос: Кто победит на Евровидении?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У советских женщин были свои секс-символы26
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
Три новых сериала апреля
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Биография Елены Кондулайнен
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение