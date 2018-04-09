В ЯНАО гостям Дня оленевода предложили отведать блюда северной кухни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр — РИА Новости . Отведать блюда северной кухни и познакомиться с традиционным бытом коренных народов предложили гостям Дня оленевода, который прошел в Ямальском районе, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"В селе Яр-Сале в рамках празднования Дня оленевода состоялся 57-й слет оленеводов и охотников Ямальского района. Праздничные мероприятия проходили 7 и 8 апреля", — говорится в сообщении.

Власти уточняют, что на центральной площади районного центра была организована выездная торговля, работали точки с горячим чаем, шурпой и выпечкой. В гостевых чумах каждый мог отведать блюда северной кухни, познакомиться с традиционным бытом коренных народов. В программе празднования были различные конкурсы, соревнования и большая концертная программа. На сцене выступали артисты и творческие коллективы со всего Ямала.

В этом году впервые состоялся фестиваль-конкурс «Ямальская строганина — 2018». В конкурсном состязании приняли участие семейные пары. Всех участников обеспечили фартуками, разделочными досками, ножами и подносами. Каждая пара под пристальным вниманием жюри и болельщиков готовила блюдо из северной рыбы. Участники должны были не только настрогать рыбу, но и создать эстетичные композиции с помощью дополнительных материалов, которые принесли с собой, отмечает правительство.

Соревнования по национальным видам спорта включали тройной национальный прыжок, метание тынзяна (разновидность аркана) на хорей (шест для оленьей упряжки), прыжки через нарты и борьбу. Третий год подряд проводилось спортивное многоборье по национальным видам спорта для детей. Юные жители тундры соревновались в метании тынзяна на хорей и прыжках через нарты, уточнили в пресс-службе.

Свои наряды представили участники конкурса национальной одежды. На сцену выходили представители разных возрастных групп. Мальчики и девочки, женщины и мужчины презентовали свои зимние и летние наряды с искусно вышитыми орнаментами. Состоялось награждение победителей конкурса нарт по двум номинациям — женская и мужская нарта. В конкурсе оценивался творческий подход в украшении нарт, уточняется в сообщении.

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