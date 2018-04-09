ФАС потребовала от кафе в Златоусте убрать предложение для голых гостей

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр — РИА Новости Управление ФАС по Челябинской области требует от владельца заведения общепита в Златоусте удалить из соцсетей рекламу, где посетителям, пришедшим голыми, обещали бесплатные завтраки, обеды и ужины для всей семьи, сообщает челябинское УФАС.

По данным антимонопольного органа, в рекламе заведения общепита Златоуста, опубликованной 20 декабря 2017 года в соцсети Вконтакте, содержатся следующие сведения: «Приходи голым и получи завтрак, обед и ужин на всю семью бесплатно! Участвуя в акции, вы даете согласие на фото— и видеосьемку…».

"Антимонопольная служба признала, что данная реклама противоречит требованиям рекламного законодательства, поскольку содержит непристойные образы… Челябинское УФАС России признало рекламодателя данной рекламы — ООО «МАК» — нарушившим рекламное законодательство и выдало предписание о прекращении ее дальнейшего распространения", — говорится в сообщении.

В своем решении антимонопольный орган указал, что нахождение человека без одежды в общественном месте, в том числе в заведении общественного питания, неприемлемо с точки зрения нравственности и морали, уточняется в сообщении.

Кроме того, по данным УФАС, в рекламе не допускается использовать бранные слова, непристойные образы и выражения, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории.

В отношении нарушителя будет возбуждено административное дело, добавляет антимонопольная служба.