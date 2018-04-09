Сериал «Волшебники» как очень странная партия в настольную ролевую игру

Секс, магия и рок-н-ролл.

Настольные ролевые игры типа D&D прекрасны прежде всего тем, что там всё возможно. Если мастер, ведущий игру, позволяет героям вершить свои судьбы и писать мир вместе, конечно.

Предположим, сеттинг — фэнтези. Не классическое, а смешанное: есть элементы из «Хроник Нарнии», « Гарри Поттера » и других детских и подростковых книг, но при этом магия здесь — наркотик, а волшебная страна с кентаврами и единорогами ничуть не лучше нашего мира. Пусть ещё здесь будут боги-демиурги, которые создали мир от скуки, обозлённые на человечество феи и колледж магии, где будут учиться главные герои.

А ещё — секс, мат, жестокие убийства, чёрный юмор и серьёзные темы. Всё-таки мы взрослые люди.

«Волшебники» (The Magicians) — сериал от SyFy по мотивам одноимённой трилогии Льва Гроссмана , выглядит точь-в-точь как партия в ролевую настольную игру. Его жанр определить невозможно: это и мистический триллер, и чёрная комедия, и хоррор, и драма, и ироничная пародия на детское фэнтези — всё вместе, каждый раз в разных пропорциях. История которая могла бы получиться в ходе одной успешной партии в настольную ролёвку.

В тексте есть незначительные спойлеры к первому и второму сезонам шоу, однако впечатления от просмотра они не испортят.

Сначала может показаться, что «Волшебники» — типичное подростковое фэнтези про колледж волшебников. Обычный «задрот» Квентин, страдающий от депрессии, вдруг узнаёт, что магия — реальна. Сначала его приглашают в колледж волшебства и чародейства Брейкбиллс, а потом он выясняет, что волшебная страна Филлори, о которой он в детстве читал в книгах, существует на самом деле.

Но первое впечатление обманчиво: всё встаёт на свои места, когда прямо во время одного из занятий через зеркало в аудиторию проникает мужчина в пиджаке с роем мотыльков вместо головы, замораживает время и вырывает ректору глаза. Его называют Зверем, и он — абсолютное зло, которое нужно уничтожить.

Тогда становится понятно, что это не «Нарния» и не «Гарри Поттер»

На колледж главные герои очень быстро «забивают». Весь первый сезон посвящён противостоянию группы студентов таинственному Зверю — это их главный квест, но есть, конечно, и масса побочных.

Изначально героев нельзя назвать хорошими друзьями, они — скорее коллеги в сражении со злом. И все вместе они составляют идеальную партию. Депрессивный парень, начинавшийся книг и мечтающий о лучшем мире, боевой маг, путешественник, который может телепортироваться, девушка, лучше других справляющаяся с заучиванием заклинаний, эксцентричный алкоголик и его подруга-стерва — словом, максимально разношёрстная команда.

Параллельно с их приключением развивается сюжетная линия подруги детства Квентина — Джулии, которую не взяли в Брейкбиллс. Долгое время она познаёт магию отдельно от остальных, но в конце концов тоже присоединяется к партии.

Вся партия вместе, плюс декан Брейкбиллс

В третьем сезоне авторы сериала уже открыто сравнивают героев с персонажами из D&D: им даже предлагают выполнить квест по поиску семи магических ключей. Так что сомнений не остаётся — это не просто метафора, а сама суть сериала. Здесь столько всего намешано, что голова идёт кругом. В каждой серии — десятки удивительных магических концепций.

Разумные корабли. Кролики-почтальоны, доносящие сообщения прокуренным голосом. Рогатый бог-демиург, испортивший магию, нагадив в Источник. Драконы-порталы. Книги, убивающие друг друга из-за расовой неприязни. Астральные проекции и путешествия во сны. Библиотека в Нижнем мире, где сокрыты все знания вселенной. Чистилище-боулинг. Невидимые феи, ненавидящие человечество. Межпространственный секс через голема.

Десятки диких концепций. Каждую серию. Такое не снилось даже авторам «Доктора Кто».

Пожалуй, самая странная и одновременно эпичная сцена из третьего сезона. Герои, разделившиеся по своим собственным квестам, объединяются по этакому магическому wi-fi и поют Дэвида Боуи

Может даже показаться, что авторы намеренно эпатируют зрителя и всячески шокируют. Так оно, скорее всего, и есть. К тому же, здесь много секса, мата, крови и жестоких смертей.

Но при этом всё складывается в единую картину, к которой постепенно присоединяются всё новые элементы. Здесь ничего не появляется просто так, на один раз — каждая магическая концепция добавляется в копилку к остальным. Возможно однажды эта копилка треснет, но пока что всё работает как надо.

Время в процессе решения квеста по поиску ключей из третьего сезона порой сматывается в клубок

Да, во втором и третьем сезонах периодически нарушается целостность повествования, вдруг всплывают события и персонажи, о которых ты уже давно забыл, а логика героев порой не поддаётся осознанию. Но если воспринимать «Волшебников» как D&D-партию, то всё встаёт на свои места — настольные ролевые игры редко проходят по единому сценарию, там всё постоянно меняется и переворачивается вверх дном.

Но не стоит думать, что «Волшебники» — весёлый сериал про дружбу и магию. В книге Гроссмана способности проявлялись лишь у глубоко несчастных людей, а в сериале несчастными люди становятся от магии. Мысль такая: умение колодовать и даже возможность сбежать в волшебную страну с кентаврами и единорогами не сделает тебя счастливым. Жизнь — опасное дерьмо, вне зависимости от обстоятельств.

Ренар Лис, бог-трикстер, насилующий одних женщин и поедающий других. Пожалуй, самый жуткий злодей в «Волшебниках»

Здесь ничто не идёт как задумано. Если призываешь богиню во имя добра и счастья, будь готов, что вместо неё на Землю заявится монстр-насильник, который сожрёт твоих друзей у тебя на глазах. Если садишься на трон короля волшебной страны, то имей в виду — скоро твоё государство погрязнет в бунтах. И конечно не стоит заключать договор с феями — жертва будет ужасной.

Всё, что вы знали о магии и волшебных существах, здесь извращено. Правила или не работают, или постоянно меняются.

Не к таким феям мы привыкли

Однако «Волшебники» не заваливаются ни в один жанр: при всей жестокости местных злодеев, а порой и самих героев, это в то же время остроумная пародия на фентези-литературу и чёрная комедия. И добру здесь тоже есть место, ведь в конце концов партия должна быть дружна, чтобы выполнять мудрёные квесты, которые подбрасывает им судьба.

С очередным кризисом в третьем сезоне герои разобрались. Сериал продлили на четвёртый сезон, который должен выйти в 2019 году. Даже страшно представить, что там будет.

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