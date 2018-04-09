Чем отличается Просекко за 400₽ от 1500₽?

Рассказывает Александр Парфинюк, сомелье Prosecco Bar PR11За 400₽ вряд ли можно приобрести достойный образец просекко. В лучшем случае — это недорогое спуманте, хотя иногда можно встретить prosecco D. O. C. даже и за эти деньги. Нужно отдавать себе отчёт, что винодел может произвести бутылку за 300-350₽, поэтому продавать его за 400₽ он не может. Сила просекко в его производителях, поэтому вложить все свое мастерство в многомиллионные производства невозможно. На 100% всего производимого просекко приходится 80% просекко D. O. C. (это вино производится на равнинах недалеко от моря, поэтому вкус этого просекко будет более минеральным), 17% — Конельяно-Вальдоббьядене (холмистый ландшафт в центре Венето, окруженный лесами) и 3% — Картицце (это холм высотой 300 метров с 107 га виноградников). По местной легенде, виноград Картицце традиционно собирался в последнюю очередь, так как виноградники расположены на крутых труднодоступных склонах. И виноделы обнаружили, что более долгий период созревания улучшает вкус. Считается, что просекко, изготовленное из этого винограда, очень высокого качества.